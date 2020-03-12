Kula'da eğitimde hijyen çalışmaları başlatıldı
Manisa'nın Kula ilçesinde solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı korona virüsüne karşı hijyen çalışmaları başlatıldı.
12.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:20
Manisa 'nın Kula ilçesinde solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı korona virüsüne karşı hijyen çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında eğitim alanlarında dezenfekte çalışmaları yapılırken, taşımalı eğitim için kullanılan servisler de, kooperatif yetkilileri tarafından dezenfekteden geçirildi.
Son günlerde dünya genelinde etkili olan korona virüsüne karşı, Kula İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü de önlem aldı. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı yapılan etkin bilgilendirme çalışmalarının ardından, ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı olarak hijyen çalışması başlattı. Gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen çalışmaları ile elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda dezenfektanlarla temizlendiğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Son günlerde dünya genelinde etkili olan bulaşıcı virüslere karşı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geniş kapsamlı hijyen çalışması başlattık. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliğini her zaman ön planda tuttuğumuz gibi, şimdi de eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin sağlığını düşünüyoruz. Dezenfekte çalışmaları kapsamında 6 bin 797 öğrenci ve yaklaşık 600 öğretmeninin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarımızda, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı bir hijyen işlemi uygulandı. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışı zamanlarda periyodik olarak dezenfekte edilmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Okul servisleri de dezenfekte edildi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı hijyen çalışmalarının ardından, taşımalı öğrencilerin servis işletmesini yapan Özgüven Turizm Taşımacılık, S.S. 152 Nolu ve S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri de hareket geçti. Okul servislerinin yanında çevre ilçelere işçi servis taşımacılığı da yapan kooperatif yetkilileri, hijyen çalışmaları kapsamında 130 aracı dezenfekte etti.
Öğrencilerin sağlığı açısından temiz olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Özgüven Turizm Taşımacılık, S.S. 152 Nolu ve S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan, son günlerde hızla yayılan bulaşıcı virüslere karşı dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi. 110 okul servisi, 20 işçi servisi olmak üzere toplamda 130 servis aracına dezenfekte çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Gürkan, hijyen çalışmalarının sık sık yapılacağını vurguladı. - MANİSA
Son günlerde dünya genelinde etkili olan korona virüsüne karşı, Kula İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü de önlem aldı. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı yapılan etkin bilgilendirme çalışmalarının ardından, ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı olarak hijyen çalışması başlattı. Gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen çalışmaları ile elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda dezenfektanlarla temizlendiğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Son günlerde dünya genelinde etkili olan bulaşıcı virüslere karşı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geniş kapsamlı hijyen çalışması başlattık. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliğini her zaman ön planda tuttuğumuz gibi, şimdi de eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin sağlığını düşünüyoruz. Dezenfekte çalışmaları kapsamında 6 bin 797 öğrenci ve yaklaşık 600 öğretmeninin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarımızda, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı bir hijyen işlemi uygulandı. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışı zamanlarda periyodik olarak dezenfekte edilmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Okul servisleri de dezenfekte edildi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı hijyen çalışmalarının ardından, taşımalı öğrencilerin servis işletmesini yapan Özgüven Turizm Taşımacılık, S.S. 152 Nolu ve S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri de hareket geçti. Okul servislerinin yanında çevre ilçelere işçi servis taşımacılığı da yapan kooperatif yetkilileri, hijyen çalışmaları kapsamında 130 aracı dezenfekte etti.
Öğrencilerin sağlığı açısından temiz olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Özgüven Turizm Taşımacılık, S.S. 152 Nolu ve S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan, son günlerde hızla yayılan bulaşıcı virüslere karşı dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi. 110 okul servisi, 20 işçi servisi olmak üzere toplamda 130 servis aracına dezenfekte çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Gürkan, hijyen çalışmalarının sık sık yapılacağını vurguladı. - MANİSA
Kaynak: İHA
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