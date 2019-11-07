Haberler » 3. Sayfa » Kula'da emniyetten kask uygulaması - Haber

Kula'da emniyetten kask uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyreden motosikletler üzerinde denetim yaptı.

07.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:02Kula'da emniyetten kask uygulaması
'nın ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyreden motosikletler üzerinde denetim yaptı. Uygulamada, plakasız motosikletlere el konulurken, birçok sürücüye de kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Son zamanlarda artan plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı en az seviyeye indirmek ve kazalarda can kaybının en az seviyeye indirebilmek için yapılan uygulamalara hız kesmeden devam eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kask uygulaması yaptı. Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kask kullanımını yaygınlaştırarak olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirgemek ve diğer sürücülerin güvenli bir trafik ortamında seyredebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri arttırdı. Birçok motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık (kask) kullanmadıklarını, küçük yaşta ve sürücü belgesiz olarak motosiklet kullandıklarını tespit eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sürücüleri uyardı.

Uygulamada, plakasız motosikletlere el konulurken, birçok sürücüye de kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:54 Küle dönen fabrikada hasar 12 Milyon TL
14:52 Katil zanlısı kocanın boğazını keserek öldürdüğü eşinin yazışmalarını kendi telefonundan takip...
14:43 (Özel) TEM'de hareketli dakikalar, suçlu polis arabasını alıp kaçtı
14:37 İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi
14:35 Rusya'da petrol tankeri patladı: 1 ölü, 5 yaralı
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 14:57:20