Kula'da Ev Yangını

06 Aralık 2018 Perşembe 12:41



06 Aralık 2018 Perşembe 12:41

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Kula'ya bağlı İncesu Mahallesi'nde Abdullah Evran'a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte bir işletmede çalışan Abdullah Evran'ın yaşadığı evden sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Abdullah Evran ve eşinin iş yerinde, çocuklarının da okulda olduğu saatte çıkan yangını gören komşuları durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın sonucu evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA