Kula'da Fetö'den 1 Tutuklama

Manisa
'nın Kula
ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önceden kapanan FETÖ'nün Kula'daki okulunda öğretmenlik yapan karı koca öğretmenler M.C.O.B ve Ş.B, Antalya
'da kaldıkları eve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da Kula'ya getirilen M.C.O.B ve eşi Ş.B, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tahkikatları yapılmasının ardından mahkemeye sevk edilen M.O.C.B. tutuklanırken, eşi Ş.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA
Manisa,Kula
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:33