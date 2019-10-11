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Kula'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi tutuklandı.

11.10.2019 17:07Kula'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan özel bir okulda öğretmenlik yapan A.D.'nin 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda şahsın örgüt ile bağlantıları tespit edildi. Gözaltına alınan A.D., İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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