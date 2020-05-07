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Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

07.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:51
Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçi ekipleri, Divlit Yanardağı mevkisinde ateş yakıldığını fark ettiler.
Olay yerine giden ekipler, S.A'nın (38) telefon direklerinden kesilen kabloları yakarak plastik kaplamasından ayırmaya çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, olay yerindeki yaklaşık 300 kilogram plastik kaplamasından ayrılan bakıra el koydu. Kula’da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Kula, Güncel, Haber

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