Kula'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
07.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:51
Olay yerine giden ekipler, S.A'nın (38) telefon direklerinden kesilen kabloları yakarak plastik kaplamasından ayırmaya çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, olay yerindeki yaklaşık 300 kilogram plastik kaplamasından ayrılan bakıra el koydu.
Kaynak: AA
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