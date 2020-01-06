Haberler » Güncel » Kula'da karla mücadele - Haber

Kula'da karla mücadele

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

06.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:21 Kula'da karla mücadele

MANİSA'nın ilçesinde, Karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kula'da, dün gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, bugün sabah yoğun kar yağışına dönüştü. Yağışın şiddetinin artmasıyla Karayolları ekipleri, ilçe sınırlarında kalan İzmir- Ankara yolunda, ulaşımda aksama olmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ilçede etkili olan sis nedeniyle yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş uzaklığı için de sürücüler uyarıldı.



Sabah, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:24   Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi - Haber
18:23   Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi - Haber
18:23   Çanakkale-çan yolunda kar yağışı - Haber
18:22   Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4) - Haber
18:19   Bolvadin'de kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları açıldı - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
16:09   Adıyaman'da akraba iki aile arasında miras kavgası: 5 yaralı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
6.01.2020 18:27:05