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Kula'da karla mücadele

Kula'da karla mücadeleMANİSA'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı yüzünden trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

06.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:43
'da karla mücadele
MANİSA'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı yüzünden trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.
Kula'da dün (pazar) gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Yağışın bir süre şiddetini artırması sebebiyle karayolları ekipleri, İzmir- Ankara karayolunda önce kar küreme çalışması ardından tuzlama yaptı. Trafik ekipleri ise, araç sürücülerini sıklıkla dikkatli olunması konusunda uyardı. Ayrıca ilçeyi etkisi altına alan siste yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş açısı nedeniyle de sürücülerden dikkatli olunması istendi.
Kula'da karla mücadele

Sabah, Kula, Güncel

Kaynak: DHA


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