14.07.2019 23:25
Haberler» Güncel» Haber

Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Kula

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIManisa'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Manisa'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk iyönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.


Kaynak: DHA
Kula, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:48   Düzce'de 15 Temmuz etkinliği
13:48   Manisa'da 15 Temmuz şehitleri anısına mevlit okutuldu
13:48   Ardahan'da Memur Sen'den 15 Temmuz açıklaması
13:48   15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE GÖKDELENLER KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ (HAVADAN...
13:48   Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
13:48   Ovacık'ta yaylada patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı
13:47   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü