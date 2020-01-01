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Kula'da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde 193 promil alkollü sürücünün başka bir otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

01.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:32 Kula'da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı
'nın ilçesinde 193 promil alkollü sürücünün başka bir otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Hurdaya dönen otomobillerde can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Nizam Yılmaz idaresindeki 06 BP 3933 plakalı otomobile, Eşme Kavşağı'ndan D300 karayoluna bağlanmak isteyen Kadir K. idaresindeki 45 RA 8216 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 45 RA 8216 plakalı otomobil hurdaya dönerken, 06 BP 3933 plakalı otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kazada yaralanan olmaz iken, her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere önce karşı çıkan 45 RA 8216 plakalı otomobil sürücüsü Kadir K., daha sonraki kontrolde 193 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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