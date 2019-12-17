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Kula'da kumar operasyonu: 19 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesindeki bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14Kula'da kumar operasyonu: 19 gözaltı
'nın ilçesindeki bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kula'ya bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı, Gökçeören Mahallesi'nde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir eve düzenledikleri operasyonda, kumara aracılık yapan ve yer temin eden 2 şüpheli ile kumar oynadığı belirtilen 17 kişiyi gözaltına aldı.

Kumar oynadığı gerekçesiyle 17 kişiye, 5 bin 440 lira para cezası kesildi. Yer temin ettiği belirtilen iki kişinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gökçeören, Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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