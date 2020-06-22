Kula'da maske denetimi yapıldı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı, maskelerini takmayanlar hakkında işlem yapıldı.

22.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:10
Kula Kaymakamı Kemal Duru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı, maskelerini takmayanlar hakkında işlem yapıldı.
Pazartesi günü kurulan halk pazarını ziyaret eden Duru, esnaf ve vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Duru, ilçede uzun süre vaka görülmediğini ancak son 10 günde 11 vakaya rastlandığını, tedbirsiz ve dikkatsiz davrananlara gerekli işlemin hemen yapılacağını belirtti.
Kula'nın ana caddelerinde maskesiz gezmenin yasaklandığını ve belirli kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulanmaya başlandığını belirten Duru, "Artık maske takmayan herkese işlem yapılacak. El birliğiyle kısa zamanda ekiplerimizin de gayretiyle yayılmasının önüne geçeceğiz." diye konuştu. Kula’da maske denetimi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal DURU, Kula, Güncel, Haber

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