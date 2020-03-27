Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kula'da meydan ve caddeler dezenfektan ile yıkanıyor

Kula Belediyesi ekipleri, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı, Turgut Özel Bulvarı, Yunus Emre, Tabduk Emre, Şehitler Caddelerinde dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

27.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:11
Kula'da meydan ve caddeler dezenfektan ile yıkanıyor

Kula Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kula Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Sağlık Dairesi Başkanlığı ekipleri dezenfekte ve yıkama işlemlerine ivme kazandırdı. Kula İlçesi'nin Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı, Turgut Özal Bulvarı, Yunus Emre, Tabduk Emre ve Şehitler Caddeleri olmak üzere geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiren Kula Belediyesi ekipleri, halkın sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk kazandırıyor.

Başkan Tosun; "Çalışmalar Sürecek"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun dezenfaktan çalışmalarının tüm hızıyla süreceğini belirterek, "Kula Belediyesi olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerimizi her geçen arttırıyoruz. Belediye olarak aldığımız kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" denildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ömer Halisdemir, Kula Belediyesi, Kula, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kula'da meydan ve caddeler dezenfektan ile yıkanıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:44: Mazıdağı'nda koronavirüs seferberliği - Haber 18:44: Barınma evine gitmek istemeyen yaşlıyı zabıta ekipleri ikna etti - Haber 18:44: Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber 18:44: Konya'da kazaya giden 112 Acil Servis ekibini darbeden 3 şüpheli tutuklandı - Haber 18:42: Bağcılar Belediyesinden termal kameralı önlem - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber