Kula'da MHP'ye Dönüş

23 Kasım 2018 Cuma 14:07



23 Kasım 2018 Cuma 14:07

Manisa'nın Kula ilçesinde daha önce partiden ayrlan 9 kişi, yeniden MHP'ye üye oldu.MHP Kula İlçe Başkanlığında partile katılım töreni düzenlendi.İlçe Başkanı Nazım Baytok, törende yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin kurulduğu dönemde partiden bazı kopmalar yaşadıklarını ancak dava arkadaşlarının yeniden yuvalarına dönmeye başladığını belirtti.Partiye yeniden üye olan Kemal Atak da yaklaşan yerel seçimler öncesinde daha iyi çalışmalara imza atmak için yuvaya döndüklerini belirterek, "Bizler kritik öneme sahip yerel seçimlerde MHP'nin yanında, verilen her türlü görevde çalışmaya hazırız. Hayırlı olmasını temenni diyorum." dedi.Törende, İlçe Başkanı Baytok, partiye yeniden üye olan 9 kişiye rozetlerini taktı.