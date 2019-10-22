Haberler » 3. Sayfa » Kula'da okul servislerine sıkı denetim

Kula'da okul servislerine sıkı denetim

Manisa'nın Kula ilçesinde okullarda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetim yapıldı.

22.10.2019 09:27Kula'da okul servislerine sıkı denetim
Manisa'nın Kula ilçesinde okullarda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetim yapıldı.

Kula'da servis şoförleri denetlendi. Özellikle okullarda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetimlerde yaklaşık 35 servis aracı incelendi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri öğrenci taşıyan servis araçlarının belgelerini, araç bakım ve temizliğini tek tek inceleyerek denetimden geçirdi. Yapılan denetlemelerde eksikleri bulunan servisler uyarıldı.

Okul servis araçlarının sık sık denetleneceğini belirten Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerinden alınıp okula gelmelerini ve okuldan da evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Denetlemelerde, aynı zamanda araç şoförlerinin taşımayla ilgili sıkıntılarını da dinlediklerini ifade eden Sümen, kontrollerin daha da arttırıldığını kaydetti. - MANİSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:59 Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor
12:44 Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada
12:08 Firari Ergenekon savcısı yakalandı
11:55 Cin biber müdavimi horozun 'Paşa' hayatı.
11:46 Önce anahtarı sonra otomobili çalan hırsızlar kamerada
11:45 Okul müdürlerine uyuşturucu ile mücadele anlatıldı
11:45 İzmir'de bir günde iki üvey kardeş dehşeti
22.10.2019 13:13:14