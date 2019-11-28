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Kula'da pazar günü elektrikler kesik olacak

Manisa'ya elektrik dağıtım hizmetini sağlayan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., resmi sitesinden yaptığı duyuruda 1 Aralık 2019 Pazar Günü yapılacak olan şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Kula ilçe genelinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

28.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:36Kula'da pazar günü elektrikler kesik olacak
'ya elektrik dağıtım hizmetini sağlayan GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., resmi sitesinden yaptığı duyuruda 1 2019 Pazar Günü yapılacak olan şebeke bakım çalışmaları nedeniyle ilçe genelinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürütülen planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 1 Aralık 2019 Pazar günü saat 09.00'dan 17.00'ye kadar yapılacak olan şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Kula genelinde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Belirtilen saatler arasında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı tüm mahallelerde elektriklerin kesik olacağı ifade edilirken planlı çalışmanın erken tamamlanması halinde sisteme belirtilen saatten önce enerji verilebileceği kaydedildi. - MANİSA

Manisa, Aralık, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

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