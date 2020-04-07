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Kula'da pazar yerlerinde Kovid-19 tedbiri

Manisa'nın Kula ilçesindeki pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

07.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:08
Kula'da pazar yerlerinde Kovid-19 tedbiri
Manisa 'nın Kula ilçesindeki pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Salgın önlemleri kapsamında giriş çıkışın kontrolünü sağlamak için pazar yerinin etrafı bariyerlerle kapatıldı. Sadece 3 noktadan giriş yapılan pazarda vatandaşlara eldiven ve maske dağıtılırken polis, jandarma ve zabıta ekipleri de denetimler yaptı.
Tezgahların üçer metre aralıkla kurulduğu pazarda görevli ekipler, vatandaşları tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukla gelmemeleri konusunda uyardı.
Alınan tedbirleri yerinde inceleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, sosyal izolasyon ve kişisel hijyen kurallarına uyulduğu sürece virüsle etkili bir mücadele olacağını söyledi.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da kamu kurumlarıya ortak hareket ederek vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirleri aldıkları belirtti.
Kulalıların ikazlara büyük ölçüde uyduğunu dile getiren Tosun, "Gerek satıcılarımız gerekse vatandaşlarımız gerekli tedbirlerini alıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz de pazar yerine vatandaşlarımızı kontrollü olarak alıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Kula, Güncel
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