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Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:50 Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
'nın ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi'nde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı istihbaratını alan İlçe Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, M.T.(46), C.T.(86), C.A.(55) ve C.K.'nin (68) ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 198 litre sahte içki, 2 adet damıtma düzeneği, 7 adet metal, 2 adet plastik soğutma varili ve 4 adet damlama sistem borusu ele geçirildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen ve ikametlerinde litrelerce sahte alkol bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, sahte alkollere de el konuldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Jandarma, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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