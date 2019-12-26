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Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:14 Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

MANİSA'nın ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Kenger Mahallesi'nde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin M.T. (46), C.T. (86), C.A. (55) ve C.K. (68) olduğunu belirledi. Kenger Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 185 litre rakı, 13 litre şarap, 2 damıtma düzeneği, 7 metal damıtma varili, 2 plastik soğutma varili ve 4 damıtma sistem borusu ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, ele geçirilen sahte alkollere de el konuldu.  Ayrıca, şüphelilerin ürettikleri sahte alkolleri yılbaşında piyasaya süreceği öğrenildi. 



Jandarma, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

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