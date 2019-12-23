Kula'da sobadan zehirlenen 2 kadın tedaviye alındı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kadın hastanede tedaviye alındı.

Lodos fırtınasının etkili olduğu Kula'da sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan Sevim Kıratlı (68) ve Sandal Mahallesi'nde yaşayan Mukaddes Babur (70), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehinlendi. İki kadın, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine yarı baygın halde ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kadının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, her iki zehirlenme olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.