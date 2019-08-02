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Kula'da trafik denetimleri artırıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde son zamanlarda artan motosiklet kazalarını en aza indirebilmek için başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe bazında trafik denetimleri artırıldı.

02.08.2019 17:25 Kula'da trafik denetimleri artırıldı
Manisa'nın Kula ilçesinde son zamanlarda artan motosiklet kazalarını en aza indirebilmek için başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe bazında trafik denetimleri artırıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son zamanlarda artan motosiklet kazalarını en düşük seviyeye indirilmesi için düğmeye basıldı. İlçe bazında günün her saatinde sıkı denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, bir yandan da broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendiriyor. Çeşitli noktalarda da trafik uygulaması yapan ekipler, kasksız motosiklet kullanan, akrobasi hareketleri yaparak trafiği tehlikeye atan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere de cezai işlem uyguluyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, motosiklet kazalarındaki ölüm ve yaralanmaları en az seviyeye indirebilmek için artırılan sıkı denetimlerin her gün devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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