Kula'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa
'nın Kula
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak
'tan İzmir
yönüne doğru giden Ramazan Aktaş
(63) idaresindeki 07 K 3063 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş
Kavşağı'nda araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı önde ilerleyen Ahmet Ölmez (47) idaresindeki 35 DE 1132 plakalı otomobil ve Hasan Özbalcı idaresindeki 27 Z 3904 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, Aktaş'ın kullandığı otomobil içerisinde bulunan Bayram Yırtık (47) yaralandı.
Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yırtık, daha sonra Salihli
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Manisa,Kula
13 Aralık 2018 Perşembe 21:50