Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kula'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.09.2019 15:44Kula'da trafik kazası: 2 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali T. (75) idaresindeki 78 SN 918 plakalı otomobil, Salihli istikametinden gelip Jandarma kavşağından şehir merkezine girmek isteyen Şenol G. idaresindeki 34 AFE 905 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 AFE 905 plakalı araç sürücüsü Şenol G. yaralanmazken, 78 SN 918 plakalı otomobil sürücüsü Ali T. ve yolcu olarak bulunan eşi Döne T. (72) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:14 Alanya'da 2 yabancı turist yaşamını yitirdi
16:05 Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı
16:04 Yan baktın kavgası kamerada
16:03 Sahte polislerin yaptığı 400 bin liralık vurguna, gerçek polisler engel oldu
16:01 Varto'da yangın
15:55 Antalya'da şüpheli çanta paniği
15:54 Yabancı uyruklu şahsın aracında narkotik haplar ele geçirildi