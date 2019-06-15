15.06.2019 19:43
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Kula'da trafik kazası: 3 yaralı

Kula

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini yitiren Mehmet Cuma Berber'in kullandığı 31 K 2612 plakalı tır refüje, Gürsel Barin (57) idaresindeki 35 AGP 055 plakalı hafif ticari araç da tıra arkasından çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Gürsel Barin ve oğlu Kazım Barin (26), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Baba oğulun yanı sıra aynı araçta bulunan diğer yaralı Uğur Arıcı (26), sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Gürsel Barin, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle İzmir- Uşak kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: AA
Manisa, Kula, Güncel

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