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Kula'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1'i İzmir'de olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

26.09.2019 11:12Kula'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1'i İzmir'de olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen S.A (24), C.A (28), A.C (44), ve Y.A'nın (23) evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, esrar ve uyuşturucu hap da ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de İzmir'de B.İ'yi, gözaltına aldı.
Zanlıların sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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