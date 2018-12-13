Kula
'da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı
MANİSA - Manisa
'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara
D300 karayolu Alparslan Türkeş
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak
istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Aktaşidaresindeki 07 K 3063 Plakalı araç, Ahmet Ölmezidaresindeki 35 DE 1132 plakalı araç ve Hasan Özbalcı idaresindeki 27 Z 3904 plakalı kamyon birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 07 K 3063 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtıkağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı Yırtık, ilk olarak Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli
Devlet Hastanesine sevk edildi.Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.Ağır yaralanan Bayram Yırtık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa,Kula
13 Aralık 2018 Perşembe 21:16