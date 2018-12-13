Kula'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa
'nın Kula
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara
D300 karayolu Alparslan Türkeş
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak
istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Aktaş(63) idaresindeki 07 K 3063 plakalı araç, Ahmet Ölmez (47) idaresindeki 35 DE 1132 plakalı araç ve Hasan Özbalcı idaresindeki 27 Z 3904 plakalı kamyon birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 07 K 3063 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtık (47) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı Yırtık, ilk olarak Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Bayram Yırtık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Manisa,Kula
13 Aralık 2018 Perşembe 20:40