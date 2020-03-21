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Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler alındı.

21.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:44
Kula'daki tekstil fabrikasında çalışanlar için Kovid-19 tedbirleri alındı
Manisa 'nın Kula ilçesinde bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler alındı.
Kula'da faaliyetine devam eden Akar Tekstil, yerel istihdama yaptığı katkıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık bin kişinin çalıştığı fabrikada Kovid-19 önlemi alındı.
Çalışanlar içeriye elleri dezenfekte edilerek giriş yapıyor ve fabrikada belirli aralıklarla çalışma ve ortak kullanım alanları temizleniyor.
Personelin düzenli ateşlerini ölçen fabrikanın sağlık görevlileri de çalışanları hijyene dikkat etmeleri ve mesafeli durmaları konusunda sık sık uyarıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Manisa, Kula, Ekonomi

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