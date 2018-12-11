Kula'dan Sındırgı'ya Hanımeli Uzandı

Kula Belediyesi'nin, kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayabilmek amacıyla, kurduğu Nar Çiçeği Hanımeli Çarşısı üyesi hanımlar, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un eşi Emine Tosun ile birlikte,Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'nin çalışmalarını incelemek ve bilgi almak için Sındırgı'yı ziyaret etti.

İlk olarak Belediye Hizmet Binasını ziyaret eden Kulalı hanımlara, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş işleyiş ve yapılanlar hakkında bilgi verdi. Kulalı hanımlar daha sonraSındırgı Akpınar Yaşam Merkezi, Güreş Evi, Hanımeli Çarşısı, Yörük Evi, Ahşap Atölyesi gibi turizme ve bayanlara yönelik alanları gezdi. Gezi'ye Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un eşi Emine Tosun'un yanı sıra Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın eşi Yaşiye Yavaş eşlik etti.