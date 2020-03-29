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Kula girişinde ateş ölçerli korona tedbirleri

Manisa'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kula Kaymakamlığı'nın talimatıyla ilçe girişine kurulan kontrol noktasında, Kula'ya giriş yapan vatandaşların ateşi, ısıölçer cihazla tek tek kontrol ediliyor.

29.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:04
Kula girişinde ateş ölçerli korona tedbirleri
Manisa 'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kula Kaymakamlığı'nın talimatıyla ilçe girişine kurulan kontrol noktasında, Kula'ya giriş yapan vatandaşların ateşi, ısıölçer cihazla tek tek kontrol ediliyor.

Dünya genelinde yayılan ve ülkemizde de vakaları görülen yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak ilgili birimler tarafından açıklanan tedbir kararlarıyla, şehirlerarası yolcu taşımacılığı bir süre yasaklandı. Öte yandan iller arası geçişlerde trafik akışının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde kurulan uygulama noktalarında araç sürücülerinin ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Manisa'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula'da, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yolu olan İzmir-Ankara D300 karayolunda da tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Uşak ilinden Manisa ve İzmir iline geçiş için ilk ilçe olan Kula'da, Kaymakamlığın talimatı üzerine ilçe girişindeki Sanayi Kavşağı'na Ateş Ölçme Uygulama Noktası oluşturuldu. Oluşturulan uygulama noktasında sağlık personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Bölge Trafik İstasyon Amirliği personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli görev yapıyor. Manisa İl sınırından Kula'ya giren ve Manisa'ya seyahat eden tüm araçlar durdurularak, şoförlerin ve yolcuların ateşleri ısıölçer cihazla tek tek kontrol ediliyor. Sosyal mesafeyi koruyarak 24 saat aktif olarak devam edecek olan uygulamadaki personeller, vardiya şeklide görev yapıyor.

Kula Kaymakamı Kemal Duru da Sanayi kavşağında kurulan Ateş Ölçme Uygulama Noktasını ziyaret etti. Beraberindeki İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır, Kula Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Serkan Şahin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar ile uygulama noktasına gelen Kaymakam Duru, durdurulan araçlardaki şoför ve yolcuların ateşlerini ölçtü. Seyahat halindeki vatandaşlara tedbirler kapsamında alınan kararların uygulanmasının önemini anlatan Kaymakam Duru, ihtiyaç olmaması durumunda vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Uşak, Kula, Güncel

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