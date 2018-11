Kula'nın 50. Gurur Yılı

25 Kasım 2018 Pazar 11:31



Balıkesir'de bir çok sektörde faaliyet gösteren Kula Yağ ve Emek Yem şirketi, 50. kuruluş yılını kutladı. Firmanın çalışanlarına ve bayilerine hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, 4 kuşak süren ticari hayatlarını "Daima, bölgemizde en kaliteli hizmeti vermeye çalıştık" şeklinde özetledi.Balıkesir'de sektörünün lider kuruluşları arasında yer alan Kula Yağ ve Emek Yem şirketi kuruluşunun 50. yılını kutladı. Yarım asrı geride bırakan şirket Türkiye genelindeki 170 civarı bayisi ile bir araya geldi. Toplantıda Kula Yağ ve Emek Yem Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, 4. kuşağa taşınan ticari hayatın öyküsünü anlattı. Kula, "Bu sanayicilik öyküsüne adım atan dedemizi, babamızı ve amcalarımızı rahmetle anıyorum. Onların bizlere düsturlarla, telkinlerle, ticari hayatta yapmamız gerekenleri gösterdikleri yolda el birliği ile devam etmeye çalıştık. Onların emanetine leke de sürmedik, zeval de getirmedik. Şuan Ege'den, Trakya'dan, Akdeniz'den bayi arkadaşlarımız var. Biz kurulduğumuz ilk 15 yılda bölgemizde önde giden bir fabrika olarak ispat etmiş, kalitemizi ve istikrarımızı Marmara Bölgemizden Trakya'ya, Akdeniz'e yayılmaya çalışıyoruz. Aramızda 30 yıldır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Bunlar bizlerin ticari ve kalite prensibini gayet iyi bilirler. Kendimize göre paylaşmayı düstur edindik. Birbirimizi eskidikçe daha iyi tanırız. Bizlere emanet edilen şeylerde ön şart olarak şu söylendi. 'Ürettiğin şeyin en iyisini üret, tüketebileceğin şeyi üret'. Biz, ürettiğimiz şeyin ne olduğunu biliyoruz. Daima bölgemizde en kaliteli hizmeti vermeye çalıştık. Her zaman başımız dik olarak ticaretimizi yaptık" dedi.Rahmi Kula, sektörü istatistiklerle anlattıFirmanın yönetim kurulu üyesi Rahmi Kula, yem ve yağ sektörlerine ait rakamları bayiler ile paylaştı. Başarılı bir sunum yapan Kula, özellikle kuzu etine vurgu yaparak, "Türkiye'deki hayvan varlıkları ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. 2010'dan bu yana hayvan varlığımız 17 milyona yükseldi. Küçükbaşta da aynı şekilde 23 milyondan 36 milyonlara kadar geldi. Süt üretimimiz 13 milyon tondan 2017 rakamı olarak 20 milyon tonlara kadar yükseldi. Et üretimimiz de büyükbaş hayvanda 618 bin tondan 2017'de 987 bin tonlara yükseldi. Koyun etinde bir azalma var. Eskiden koyun ve kuzu eti daha fazla tüketiliyordu. 'Kokuyor' diye yeni nesilin bir uzaklaşması var. Türkiye'de bizim domuz eti tüketimimiz yok. Bu et açığımızı kapatacak en önemli koşul kuzu ve koyun eti diye düşünüyorum. Bu kötü imajın kırılması gerekir diye düşünüyorum" dedi.Kula,Türkiye'de büyükbaş hayvan varlığının yüzde 43'nün 15 ilde toplandığını vurguladı. Konya, Erzurum, Balıkesir ve İzmir'in sektörde önemli noktalar olduğunu açıkladı.Toplantının ikinci bölümünde Ekonomist Ali Ağaoğlu, Türk ekonomisi üzerine yaptığı analizleri toplantıya katılanlarla paylaştı. Türkiye'de ekonomik kriz diye bir olayın olmadığını söyleyen Ağaoğlu, krizin gerekli müdahaleler yapılmadığı taktirde karşılaşılacak bir olay olduğunu söyledi.Gündüz yapılan toplantının ardından şirket çalışanları, bayiler ve Kula Ailesi akşam yemekte bir araya geldi. Kalabalık yemek organizasyonunda plaket töreni yapılırken, 50. yıl kutlaması Muazzez Ersoy konseri ile sona erdi. - BALIKESİR