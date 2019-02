Kula'nın Her Mahallesine Eşit Hizmet

Kaynak: İHA

Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Hüseyin Tosun gittiği her mahallede vatandaşlara seslenerek, Kula'nın 60 mahallesine en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Tatlıçeşme, Narıncalısüleyman ve Aktaş mahallelerini ziyaret eden Başkan Tosun, mahalle sakinlerine Kula Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşıladığı ziyarete, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı. Gittiği her mahallede vatandaşlara seslenen Başkan Tosun, Kula'nın 60 mahallesine en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti."Biz vatandaşlarımıza değer veriyoruz"İlçe merkezinden uzak olan kırsal mahallelerde muhtarlarla ve vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "5 yıldan bu yana amacımız ilçemizde birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmek için imkanlar oluşturmak oldu. Yaptığımız hizmetler ile halkımızın gönüllerine girebilmek için çaba sarf ettik. Amacımıza da ulaştık. Gittiğimiz her mahallede vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve yakınlık ilçemiz için doğru hizmetleri yaptığımızın göstergesi. Yaptığımız hizmetlerde hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler ise son derece önemlidir. Biz vatandaşlarımıza değer veriyoruz. Çünkü gücümüzü sizlerden alıyoruz. El ele vererek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi. - MANİSA