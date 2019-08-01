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Kula'nın Modern Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

Kula Belediyesi Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alışlverişi için yoğun bir şekilde kullanacağı hayvan pazarında hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor.

01.08.2019 15:36 Kula'nın Modern Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor

Kula Belediyesi'nin 16 Bin 140 metrekarelik alan üzerine 3 Milyon TL bedelle inşa ettiği Yeni Hayvan Pazarı, bu yıl ilk kez Kurban Bayramı'nda vatandaşların hizmetinde olacak.

Manisa'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde ilk sıralarda yer alan Kula'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alışverişlerinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Kulalı vatandaşların bu Kurban Bayramı'nda ilk defa kurbanlık alışverişini yapacakları yeni hayvan pazarında güvenlik binası, idari bina, indirme-bindirme padoğu, veteriner kulübesi, hayvan muayene alanları, karantina, gübre toplama alanı ve su deposu gibi birimleri içinde barındırıyor. 2019'un Mart ayında halkın hizmetine açılan 2370 küçükbaş ve 140 büyükbaş hayvan kapasiteli Kula'nın yeni hayvan pazarında Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, vatandaşlara daha sağlıklı, rahat ve modern alanlarda kurban alış-verişi imkanı sağlamak için Kula Belediyesi olarak seferberlik ilan ettiklerini belirtti.


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Kaynak: Bültenler

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