Kula'nın Tarihi Güzellikleri Antalya'da Tanıtılıyor

Kula Belediyesi, Antalya'da 26.'sı düzenlenen Uluslararası Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'na (YAPEX) katıldı. 14 - 17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da devam edecek olan fuarda Kula Belediyesi tanıtım standı, ilk günden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı, ilkel insan ayak izleri, Türkiye'nin 107. Tabiat Anıtı Kula Peri Bacaları, Yunus Emre, Tabduk Emre Türbeleri ve Tarihi Kula evleri ile Antalya Fuarı'nda temsil edilen Kula standını Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başta olmak üzere bürokratlar ve öğrenciler ziyaret etti. Kula Belediyesi'nin standında ziyaretçilere Kula'nın tanıtımına katkı sağlayacak, katalog, broşür ve yöresel ürünler takdim ediliyor. 17 Kasım'a kadar kapılarını açık tutacak olan YAPEX Fuarı'nda, Kula Belediyesi standı ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KULA BELEDİYESİ'NE JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen bu yıl 17.'si gerçekleştirilen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın Kula Belediyesi'nin de ödül alacağı ödül töreni, 15 Kasım Perşembe günü Antalya'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenecek. Tarihi Kentler Birliği tarafından "Juri Özel Ödülü"ne layık görülen 3 belediyeden biri olan Kula Belediyesi,'Kula Jeoparkı ve Kentsel Koruma Projeleri' kapsamında Türkiye'de koruma tartışmaları ve yönelimlerini zenginleştiren vizyonel bakış açıları ve uygulamaları ile ödül alacak.

PROF DR. SÖZEN; "KULA, TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA ÖRNEK BİR ŞEHİR"

Son zamanlarda Kula'nın yapılan çalışmalar ile tarihi, ekonomik ve kültürel yönden büyük bir yol kat ettiğini ifade eden ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof Dr. Metin Sözen; " Kula tarihi ve kültürel yönden oldukça zengin bir ilçemiz. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un da bu çalışmalara ivme kattı. Kula, ülkemizde kültürel mirasın korunmasında örnek bir yaşayan şehir. Tarihi Kentler Birliği tarafından Kula kentsel sit alanı ile UNESCO Tescilli Kula Jeoparkı uygulama projesiyle jüri özel ödülüne layık görülmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü gerçekten bunu hak ediyor. Kula Belediyesi'nde yapmış olduğu uygulama çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.