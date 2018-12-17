Kula'nın Yeni Devlet Hastanesinin Yüzde 73'ü Tamamlandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde geçen yıl bugün ilk kazması vurulan 75 yataklı Kula Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 73'ünün tamamlandığı bildirildi.AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yapımı hızla devam eden yeni devlet hastanesi hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 75 yataklı ve 2'şer kişilik odalar halinde inşa edilen hastane içerisinde acil servis girişi, poliklinikler, müşahede odaları ve ameliyathane bölümlerinde incelemede bulunan Başkan Palabıyık, hastanenin modern tıp teknolojileri ile donatılacağını söyledi. Tam bir yıl önce 17 Aralık 2017 tarihinde ilk kazması vurulan yeni hastane inşaatında büyük oranda ilerleme kat edildiğini belirten Palabıyık, "Geçen yıl tam bugün yeni hastanemizin Kula'ya kazandırılması için kurban keserek ilk kazmayı vurmuştuk. Bir yıl içerisinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik ve yeni hastane inşaatımızın yüzde 73'lük bölümünü geride bıraktık. Dış cephede neredeyse sona geldiğimiz hastanemizde, ince işçiliklerin tamamlanmasıyla birlikte kısa sürede hizmete açacağız. Tek kişilik ve iki kişilik hasta odalarının, polikliniklerin, ameliyathanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu 75 yataklı devlet hastanemiz, modern tıp teknolojileriyle donatılacak. Mevcut hastanemizde yer almayan yenidoğan yoğun bakım ünitesi, biyokimya laboratuvarı, yanık odası, fizik tedavi ünitesi ve diş ünitesi yeni hastanemiz ile birlikte Kula'mıza kazandırılacak" dedi.Mevcut devlet hastanesinde eksik olan branşlarda doktor atamaları ile ilgili de çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ak Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, "Yeni devlet hastanesi inşaatını yakından takip ederken, mevcut hastanemizin eksiklerini de birer birer gidermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'mıza gelen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Kula'mızdaki doktor eksikliklerini aktarmıştım. Sağlık Bakanımızla görüşmemizin ardından ilk olarak büyük ölçüde eksiklik yaşadığımız çocuk doktoru ataması yapılarak, Kula'mızdaki büyük bir eksikliği kapattık. En kısa sürede hem mevcut hastanemizdeki eksikleri tamamlayıp, hem de yeni devlet hastanemizi bitirerek hizmete açmak için gün sayıyoruz. Bizim sevdamız Kula sevdası. Kula'mız ve Kulalılar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA