Kula'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Manisa'nın Kula ilçesinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıkların yaşanması sonrası yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı.
16.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:08
Manisa 'nın Kula ilçesinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıkların yaşanması sonrası yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı.
Son günlerde sıcak havanın yerini yağışlı havaya bıraktığı Kula'da ilçe merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Önceki gün gece saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur yağışı, bu sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezinde yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kula'nın rakım olarak en yüksek mahallesi olan Çarıkballı Mahallesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.
Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından birinin geçtiği Kula'da yer yer etkili olan sağanak yağmur ve kar yağışı için, karayolları ekipleri de İzmir-Ankara D300 karayolunda çalışma yaptı. Herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda tedbirleri artıran Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de karayolunda sık sık kontrol yaptı. - MANİSA
Son günlerde sıcak havanın yerini yağışlı havaya bıraktığı Kula'da ilçe merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Önceki gün gece saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur yağışı, bu sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezinde yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kula'nın rakım olarak en yüksek mahallesi olan Çarıkballı Mahallesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.
Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından birinin geçtiği Kula'da yer yer etkili olan sağanak yağmur ve kar yağışı için, karayolları ekipleri de İzmir-Ankara D300 karayolunda çalışma yaptı. Herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda tedbirleri artıran Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de karayolunda sık sık kontrol yaptı. - MANİSA
Kaynak: İHA
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