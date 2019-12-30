Haberler » Güncel » Kula'ya mevsimin ilk karı düştü - Haber

Kula'ya mevsimin ilk karı düştü

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Manisa'nın Kula ilçesinde de etkisini gösterdi.

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:22 Kula'ya mevsimin ilk karı düştü
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava 'nın ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçeye, gece yarısı itibariyle mevsimin ilk karı düştü.

Kula'da geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları, bu hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kula'nın en uzak ve en yüksek mahallesi olan Mahallesinde biriken kar, ulaşımı da etkiledi. Çarıkballı İlköğretim Kurumu'na giden öğretmenler, virajlı ve patika yollarda zorluk yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi. Mevsimin ilk kar yağışında Çarıkballı İlköğretim Kurumu'na ulaşmak için zorlu yollardan geçtiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Özlem Mercan Arslan, "Okula gelebilmek için yolda zorluk çektik. Araçlarımız kar yağışından dolayı sürekli kaydı. Bir sorun yaşamadan okulumuza geldik, inşallah dönüşümüzde de bir sorun yaşamayız" dedi.

Mevsimin ilk kar yağışını kartopu oynayarak kutladıklarını söyleyen öğrenci Hamza Pulat ise "Çarıkballı Mahallemiz, Kula'nın en büyük ve en uzak mahallesi. Sabah okula gitmek için uyandığımda her taraf bembeyazdı. Okula geldik ve mevsimin ilk kar yağışını kartopu oynayarak kutluyoruz" dedi.

Öte yandan Kula Devlet Hastanesi'ne diyaliz tedavisi olmak için gelen yaşlı hastalar da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı araçlarla hastaneye taşındı. Ayrıca yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - MANİSA

Çarıkballı, Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün - Haber
13:10   Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 2 saat 46 dakika - Haber
13:10   Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu - Haber
13:09   Emniyet Genel Müdürlüğü: Torbalı'daki zanlı yaralı olarak yakalandı - Haber
13:05   "Rafadan Tayfa" Adanalı çocuklarla buluştu - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:12:30