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Kula'ya yılın ilk karı düştü

Kula'ya yılın ilk karı düştüMuğla'nın Kula ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.

30.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:32
'ya yılın ilk karı düştü
'nın Kula ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kar yağışında en çok etkilenen ilçenin en uzak ve en yüksek kırsal mahallesi oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, buzlanma nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Karın keyfini ise kartopu oynayan öğrenciler çıkardı.
Kula'da geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları, bu hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kula'nın en uzak ve en yüksek kırsal mahallesi olan Çarıkballı Mahallesi'nde biriken kar, yer yer buzlanmalara neden olup, ulaşımı da etkiledi. Yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle Çarıkballı Mahallesi'ndeki ilkokulda görevli öğretmenler, derse yetişmekte güçlük çekti. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise, okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi. Mahalledeki diyaliz hastaları ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı araçlarla tedavileri için Kula Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ayrıca yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kula'ya yılın ilk karı düştü

Çarıkballı, Muğla, Kula, Güncel

Kaynak: DHA


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