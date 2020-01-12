Kulağı kesilen köpek 'Hayat', ameliyat edildi

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla sol kulağı kesilen, baş ve yüz kısmına zarar verildikten sonra çuvalla Canlı Hayatı İyileştirme Derneği bahçesine bırakılan köpek, ameliyat edildi. 'Hayat' adı verilen köpeğin kesilen kulağının bulunduğu bölge, derinin gerdirmesiyle kapatıldı.

Kentte, 5 Ocak Pazar günü, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından kulağı kesilen köpek, dikiş ipliği ile dikilmeye çalışılıp, çuvala konularak, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nin bahçesine bırakıldı. Dernek görevlileri tarafından bulunduktan sonra 'Hayat' ismi verilen köpek, klinikteki ilk tedavisinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından köpek, Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ başkanlığındaki 6 kişilik ekip tarafından ameliyat edildi. 3 saat süren operasyonda, deride gerdirme yöntemi kullanılarak, köpeğin kesilen sol kulağının bulunduğu bölge kapatıldı. Operasyonun ardından köpek, yeniden getirildiği Gaziantep 'te, çuvalla bırakıldığı Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ndeki barınağa konuldu. Dernek yöneticilerinden Cemal Güneş, köpeğin tedavisine devam edildiğini ve tam iyileşmesinin ardından sahiplendirmeyi hedeflediklerini söyledi.