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Kulağı ve yüzü kesilen köpek sağlığına kavuştu

Gaziantep'te bir hafta önce kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesinde ameliyatla sağlığına kavuştu.

12.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:48Kulağı ve yüzü kesilen köpek sağlığına kavuştu
Gaziantep'te bir hafta önce kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesinde ameliyatla sağlığına kavuştu.
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) bahçesine bir çuval içerisinde bırakılan yaralı köpek, buradaki tedavisinin ardından götürüldüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyat edildi.
CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tedavisinin devam ettiği Hatay MKÜ Veteriner Fakültesinde Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ başkanlığında ve iki doktor eşliğinde zorlu bir operasyon geçirdiğini söyledi.
Ameliyatın başarılı geçtiğini ve köpeğin sağlığının iyiye gittiğini ifade eden Güneş, emeği geçen MKÜ Veteriner Fakültesi doktorlarına ve ekibine teşekkür etti.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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