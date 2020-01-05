Haberler » Güncel » Kulağı ve yüzü kesilen köpek tedavi altına alındı - Haber

Kulağı ve yüzü kesilen köpek tedavi altına alındı

Gaziantep'te kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

05.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:42 Kulağı ve yüzü kesilen köpek tedavi altına alındı
'te kulağı ve yüzü kesilmiş halde bulunan köpek tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) bahçesine bir çuval içerisinde bırakılan yaralı köpek, buradaki tedavisinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edildi.
CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin kesilen yerlerinin dikiş ipiyle dikildiğini tespit ettiklerini söyledi.
Köpeğin tedavisinin devam ettiğini bildiren Güneş, "Kulağını ve yüzünü dikmeye çalışmışlar. Onu da beceremeyince bahçeye atmışlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Hayvan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edildi. Muhtemelen kuyruktan alınacak deriyle yüzüne nakil yapılacak." dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi (YENİDEN) - Haber
16:17   Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haber
16:16   Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı - Haber
16:13   Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili - Haber
16:12   İzmir ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:20:40