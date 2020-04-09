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"Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor

Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende Rehberlik Danışma Hattı" ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde TRT ve EBA TV üzerinden derslerini takip eden öğrencilere yardımcı oluyor.

09.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:38
Iğdır 'da kurulan "Kulağım Sende Rehberlik Danışma Hattı" ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde TRT ve EBA TV üzerinden derslerini takip eden öğrencilere yardımcı oluyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentte oluşturulan "Kulağım Sende Rehberlik Danışma Hattı"nda görevli 10 öğretmen, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilere rehberlik yapıyor.
Hayata geçirilen çalışmayla ekipteki öğretmenler, yardım için hattı arayan velileri de danıştıkları konularda bilgilendiriyor.
Özellikle öğrenimlerini evlerinde sürdüren ve derslerini TRT ve EBA TV üzerinden takip ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanın öğrencilere eğitimlerinin verimli geçmesi konusunda önerilerde bulunan ekip, arayanlara sanal zorbalıktan korunma önlemleri, sosyal ve psikolojik destek hususunda da önerilerde bulunuyor.
Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen , AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan öğrencilere destek amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.
Oluşturulan ekibin eğitimle ilgili birçok soruna çözüm bulabilecek kabiliyete sahip olduğunu belirten Gönen, "Rehber öğretmenlerimizle oturup ne yapabiliriz diye bir değerlendirme yaptık. Uzaktan eğitim faaliyetlerimizin dışında öğrencilerimizin verimli zaman geçirmeleri, sosyal ve psikolojik yönde sağlıklı olmaları için danışma hattı kurduk." dedi.
Gönen, çalışmanın eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere bu zor günlerde büyük katkıda bulunacağını aktararak, "Rehber öğretmenlerimiz, müdürlüğümüzde oluşturulan bir birimde arayan velilerimize tavsiyeler, öğrencilerimize de destek veriyor. Öğrencilerimize verimli ders çalışma, zamanlarını güzel geçirme, siber zorbalık gibi birçok konuda yardımcı oluyor." diye konuştu.
Projede görev alan öğretmenlerden Kader Karaca, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz bizleri arıyor, biz de onları eğitimleri ve sınavları konusunda bilgilendiriyoruz. Bu sayede velilerimiz ve öğrencilerimizle sürekli irtibat halinde oluyoruz ve yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.
Kentteki öğrenciler ve veliler, 0476 280 76 48 ve 0476 280 76 27 numaralı telefonları arayarak danışma hattındaki öğretmenlerden destek alabiliyor. ’Kulağım Sende’ ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Gönen, Iğdır, Güncel
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