Haberler» Güncel» Haber

Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı

Antalya'da bir kişinin baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kulağından çıkarılan kelebek şaşırttı.

09.08.2019 12:34 Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı
Antalya'da bir kişinin baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kulağından çıkarılan kelebek şaşırttı.
Döşemealtı ilçesindeki evinin bahçesinde ağaç budayan Ahmet Gök (38), sağ kulağında ağrı hissetti.
Önce arı soktuğunu tahmin eden Gök, baş ağrısının artması üzerine ilçedeki özel hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında canlı bir kelebek olduğu görüldü. Kelebek, hastanenin başhekimi ve genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran tarafından canlı olarak çıkartıldı.
Kulağından kelebeğin çıktığını gören Gök ve yanındakiler büyük şaşkınlık yaşadı.
Kelebeğin kulağına ne zaman girdiğini bilmediğini anlatan Gök, "Çok şaşkınım. Kulağımdan canlı kelebek çıktığını söylediğim kişiler bana inanmıyor. Eşim bile yaşananlara inanmadı." dedi.
Ameliyatı gerçekleştiren Zahmakıran ise kelebeğin kulağa herhangi bir zarar vermediğini, işlemin ardından hastane bahçesinde özgürlüğüne kavuşturduklarını ifade etti.

Döşemealtı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:16   DenizBank'tan ağustos ayına özel kampanyalar
13:14   Başkan Yavaş: "Yapacağımız hizmetlerde hep ilk olacağız"
13:14   Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü (2)
13:14   Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
13:13   HATAY REYHANLI'DAKİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
13:12   Sultanbeyli Çevre Gönüllüleri ilk etkinlikte buluştu
13:12   Kurban pazarlarındaki fiyatlardan üretici de tüketici de memnun