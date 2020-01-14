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"Kulağına kar suyu kaçan hamsi" tezgahta 10 lira

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi bolluğu nedeniyle fiyatlar 20 liradan 10 liraya kadar düştü.

14.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28
Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından 'nin ilçesinde hamsi bolluğu nedeniyle fiyatlar 20 liradan 10 liraya kadar düştü.
Hamside yaşanan bolluğun ardından fiyatların düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bugünlerde bol çıktığını söyledi.
Karakaş, havaların soğumasıyla hamsinin lezzetinin de arttığını belirterek, "Ciddi fırtınalardan sonra havaların açmasıyla beraber İstanbul Boğazı'ndan, İğne Ada bölgesine kadar hamsi var. O bölgede ciddi anlamda hamsi bol çıkıyor. Çok kaliteli bir hamsi, iri yapılı. Tam yağlandığı zaman denizin yeterince soğukluğa ulaşmasıyla birlikte tabiri caizse hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Bu durum hemen tezgahlarda da etkisini gösterdi." dedi.
Hamsinin bol çıkmasıyla fiyatının 20 liradan 10 liraya kadar düştüğünü vurgulayan Karakaş, mezgitin ve istavritin de 10-15 liradan satıldığını söyledi.
Balıkçı Necdet Güler de bol miktarda hamsi nedeniyle vatandaşların tezgahlara akın ettiğini, bugünlerde hamsi yemenin çok faydalı olduğunu belirtti.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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