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Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu

Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden belediye işçisi, sağ kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince şaşkına döndü.

09.08.2019 09:33
Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu

Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden Ahmet Gök'ün(38) sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırıp korktuğunu söyledi.

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında ağrı başladı. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine hastaneye gitti. Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti. Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.

DOKTOR: KULAK ZARINA GİDİP SIKIŞMIŞ

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran,"Bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız hastanemize gelip, ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edince gözlerine inanamıyor. Kelebeğin canlı olduğunu görüyor. Başarılı bir işlemle, kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip, sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak, çıkarıldı" dedi.

KULAK ZARAR GÖRMEMİŞ

Kelebeğin korunma iç güdüsüyle, saklanmak için kulağa girmiş olabileceğini anlatan Zahmakıran, "Hastamızın kulağında temizlik yapıldı, kulak zarı kontrol edildi. Kelebeğin kulağa zarar vermediği anlaşılınca hastamız taburcu edildi. Kelebek hastane dışında serbest bırakıldı" diye konuştu.

AİLESİ BİLE İNANMADI

Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı. Açıkçası çok korktum, özellikle doktorun elindeki penste kanatlarını çırpan bir kelebek görmeyi hiç düşünmemiştim" dedi.


Döşemealtı, İşçi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2)
A-MİLLİ: boomcu onura benzemiyormu??
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CİHAN: ancak böyle hödük gedik geyik haberleri yoruma açın siz diğerlerini kapatın. . . haberler sitesi her geçen gün gözümüzden düşüyor. neyin endişesi, neyi korumanın kollamanın derdindesiniz siz?
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