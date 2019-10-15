Birçok kişinin ortak rahatsızlığı olan kulak ağrısı sorunu, pratik yollarla çözüme kavuşuyor. Kulak ağrısına neler iyi gelir sorusuna kulak ağrısına ne iyi gelir evde tedavi ve alternatif yöntemleri sizler için mercek altına alacağız. Bu konuda en çok merak edilen konulardan bebeklerin kulak agrisina ne iyi gelir sorusunu da ayrıca ele alacağız. İşte kulak ağrısı ne iyi gelir ve bebeğin kulak ağrısına ne iyi gelir sorularının cevapları…

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 1: AĞRI KESİCİLER

Eczanelerden alınan ağrı kesiciler kulak ağrısına iyi gelir. Bunun için parasetemol ve ibuprofen içeren ilaçlar tercih edilmelidir. Aspirin kulak ağrısında çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Bunun dışında ilaçsız yöntemler de kulak ağrısını geçirmede kullanılabilir.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 2:ISI

Kulak ağrısı olan kişilerin kulağına ısı uygulaması yapılmasının kulak ağrısını azalttığı görülmüştür. 20 dakika boyunca hafif ısı ve masaj uygulaması yapılması kulak ağrısını rahatlatıcı etki gösterir. Bu noktada ısının yüksek olmamasına dikkat edilmelidir.

Kulak ağrısı

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 3:SARIMSAK

Kulak ağrısı ne iyi gelir konusunda doğal çözümlere de sahipsiniz. Antibiyotik ve analjezik özelliği olan sarımsak Kulak ağrısı ne iyi geli sorusuna doğal cevaplar bulmanızı sağlar.

Sarımsağı susam yağında pişirip elde edilen yağı kulağınıza damlatarak bu uygulamayı tamamlayabilirsiniz.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 4:SOĞAN

Sarımsakla benzer özelliklere sahip olan soğan da kulak ağrısı tedavisinde kullanılabilir. Isı uygulanarak soğan sıvı kulağa damlatılarak uygulanabilir.

Kulak ağrısı

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 5:NANE

Antibakteriyel özellikleri olan nane,rahatlatıcı etkisi ile kulak ağrısına iyi gelir. Özellikle kulak ağrısına ne iyi gelir evde tedavi arayışında olanlar için ideal bir seçenek olan nane yaprağı kaynatılıp suyu süzülür ve kulağa 1-2 damla damlatılarak uygulanır.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 6:ZENCEFİL

Anti-inflamatuar özelliğe sahip olan zencefili aktardan alın ve suyunu çıkarıp kulağına 1-2 damla damlatın. Bu yöntemde kulak ağrısına ne iyi gelir evde tedavi konusunda size yardımcı olacaktır.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 7:ZEYTİNYAĞI

Kulak ağrısına ne iyi gelir konusunda sahip olduğunuz doğal yöntemlerden biri de zeytinyağıdır. Bir yemek kaşığı zeytinyağını ocakta ısıtın. Birkaç damla kulağınıza damlatın. Bu uygulama kulak ağrısına ve kulak çınlamasına iyi gelecektir.

Kulak ağrısı

BEBEKLERDE KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bebeklerde kulak ağrısına ne iyi gelir konusunda ebeveynler çözüm aramaktadır. Bebeklerin kulak agrisina ne iyi gelir ve bebek kulak ağrısı ne iyi gelir gibi sorular soran ebeveynler doğal yöntemlerle bu sorundan kurtulmaya çalışırlar.

Bebeğin kulak ağrısına ne iyi gelir sorusundan önce bebeklerde kulak ağrısı nasıl anlaşılır konusuna hakim olmak gereklidir. Orta kulak iltihabı, süt dişi çıkarma, kulak kiri, yabancı cisim, uçak yolculuğu ve soğuk algınlığı gibi nedenlerle bebeklerde kulak ağrısı oluşabilir.

Bebeklerde kulak enfeksiyonuna neler iyi gelir: Zeytinyağı ile bebeğinizin kulak ağrısına çözüm bulabilirsiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağını ocakta ısıtın. Birkaç damla bebeğinizin kulağına damlatın. Bu uygulama kulak ağrısına ve kulak çınlamasına iyi gelecektir.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde kulak ağrısının belirtileri: Kulakları çekiştirme, Ağlama, Huzursuzlanma, Tekmeler savurma, kaşlarını çatma, bacaklarda gerginlik ve rahatsızlık, öne ve arkaya dönme, sürekli sızlanır ve inleme, yüzünü buruşturma ve kıvrılma hareketleri yapma bebekte kulak ağrısına işaret eder.

KULAK AĞRISINDNA KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Kulak ağrısı genellikle kulak enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşur.Bunun yanında yabancı cisim sokma,ve bilinçsiz uygulamalarla da kulak ağrısı oluşabilir. Kulak temizliğinde tercihen gliserin kullanılmalıdır.Uçak seyahatleri sırasında sakız çiğneyerek östaki borusu aktive edilir ve kulak ağrısına önlem oluşturulur.Sigara içmenin kulak enfeksiyonunu artırdığı düşünüldüğünde, sigara kullanımını bırakmak da kula ağrısını önleyici etki göstermektedir. Kulağınızı soğuk havadan ve rüzgardan koruyun.

KULAK AĞRISI NEDİR?

Kula ağrısı çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve günlük hayatı olumsuz şekilde etkileyen rahatsızlıktır. Çukalarda görülebilen kulak ağrısı yetişkinlerde de görülebilmektedir. Kulak ağrısı, batma, yanma, zonklama gibi şikâyetlerle görülebilir.

KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısına neden olan etkenlerin başında enfeksiyonlar gelmektedir. Kulağın iç bölümlerinde oluşan enfeksiyon iç kulakta olması durumunda mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler gösterirken, kulak ağrısının dış kulakta olması durumunda şişlik, kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi sorunlar oluşabilir.

Çocuklarda görülen kulak ağrısının genel nedeni orta kulak enfeksiyonudur. Soğuk algınlığa kadar sık görülen kulak ağrısı genellikle enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar. 3 yaş altı çocukların yüzde 30'unda kulak ağrısı görülür. 5 yaştan sonra ise kulak ağrısı görülme sıklığı azalır.

Kulak çöpü

Kulak ağrısına neden olan sebepleri şu şekilde ele alabiliriz:

Kulak kiri:Kulak kiri aşırı salgılandığında ve yanlış kulak temizliği kulak yolunda birikmeye ve kulak ağrısına yol açar. Gliserin damlatarak bu sorun çözülebilir. Kulak temizliği yapılırken dikkatli olmalı, sert ve tahriş edici maddeler kullanılmamalıdır.

Basınç değişimleri:Ani basınç değişikliklerinde kulakta ağrı hissedilir. Barotravma olarak nitelenen bu durum çocuklarda ve yetişkinlerde rahatsız edici olabilir.

Boğaz enfeksiyonları:Boğaz enfeksiyonları da bazı durumlarda kulak ağrısına neden olabiliyor.

Yabancı cisimler:Kulağa bilinçsizce sokulan yabancı cisimler kulak ağrısına neden olabilir.

Sinüs enfeksiyonları: Sinüs enfeksiyonları da boğaz enfeksiyonları gibi kulak ağrısına neden olan sebeplerdendir.

KULAK AĞRISININ TÜRLERİ NELERDİR?

Primer (birincil) kulak ağrısı:Kulak kepçesi, orta kulak, , dış kulak yolu, kulak zarı ve iç kulak hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya denir.

Primer kulak ağrısı nedenleri:Travma, kan toplanması, kıkırdak iltihaplanması, yanık ve donma, tümörler

Sekonder (ikincil) kulak ağrısı:Diğer organların hastalıkların sonucu ortaya çıkan ağrısa denir.

Sekonder kulak ağrısı nedenleri:Ağız içi ve boğaz enfeksiyonları, çene eklemi hastalıkları bademcik enfeksiyonu ve absesi diş kökenli hastalıklar, ağız içi yaraları, farenjit, bademcik ve geniz eti ameliyatı tümörler gırtlak kanseri yemek borusu tümörleri, yemek borusunda yabancı cisim, akciğer enfeksiyonları ve tümörler, mide fıtığı

Not: Tüm sağlık sorunlarınızda öncelikle doktorunuza başvurunuz ve doktor tavsiyesini göz önünde bulundurunuz.