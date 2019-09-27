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Kulak sıvısı patlayan genç adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Yavuz Namık Demir, kulak sıvısının patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27.09.2019 09:32Kulak sıvısı patlayan genç adam hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Yavuz Namık Demir, kulak sıvısının patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın ani ölümü sevenlerini ve ilçeyi yasa boğdu. İki çocuk

babası Namık Yavuz Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçesinde yaşayan Yavuz Namık Demir, geçtiğimiz günlerde kulaklarında yaşadığı sıkıntıdan dolayı hastaneye gitti. Doktorların verdiği ilaçlarla bir süre normal hayatına devam eden Yavuz Namık Demir, geçtiğimiz gün aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kulak sıvısı patladığı öğrenilen genç adam doktorlar tarafından yoğun bakıma alındı. Demir, tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayatını kaybetti.

Köşk ilçesinde esnaflık yapan Yavuz Namık Demir'in ani ölümü ilçeyi adeta yasa boğarken, Namık Yavuz Demir, Köşk ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı kırsal Gökgiriş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN

Namık Demir, Aydın, Köşk, Güncel

Kaynak: İHA

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