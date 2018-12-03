Kulakların Pasını Silen Konser

Her ay bünyesindeki koristlerin solo şarkılar söyleyeceği ve bir misafir sanatçının sesiyle renklendireceği dinleti akşamlarının ilk konuğu ise Umut Akyürek oldu.

Sanat müziğinin efsaneleşmiş eserleri seslendiren Umut Akyürek, "Darıldım mı Gülüm Bana" ve "Yemenimde Hare Var" şarkılarında ise yakın dostu Aylin Şengün Taşçı ile düet yaptı. "Sanatçıdan dost olmaz" söylentilerinin aksine iki sevilen sanatçı, sahnede birbirlerine söyledikleri iltifatlarla dostluklarını sergiledi.

Birbirlerinin başarılarından mutlu olduklarını belirten Taşçı ve Akyürek,"Her şey fanidir bizim dostluğumuz bakidir. İyi ve kötü günde hep birbirimizin yanındayız" dediler.

Beşiktaş'ta cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı residence'te konseri izleyenler arasında Hüseyin-Nimet Bayraktar, Perihan Akı ve eski futbolcu Lemi Çelik göze çarpan isimler arasındaydı.