15.06.2019 13:24
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Kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı

Kulaklarındaki piercing

AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.

AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.
Merkez mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı. Binaya gelen adaylardan 4'ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı.  Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02'yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi.  Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercingler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Avcılar, Genç, Güncel

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