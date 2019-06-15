15.06.2019 13:34
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KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI

Genç kız gözyaşlarını tutamadı.

Genç kız gözyaşlarını tutamadı.
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR, genç kız kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi.
Merkez mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'na gelen adaylar sıkı arama ve kimlik kontrolünden sonra binaya alındı. Binaya gelen adaylardan 4'ü fotoğraflı geçerli kimlikleri olmadığı için 6 aday da 15 dakika öncesinden binada olma koşuluna uymadıkları için binaya alınmadı. Binaya 1 saat öncesinden gelen Muhammet Can Yaman, kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremeyeceğini öğrenince babasının otomobili ile Avcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek geçici kimlik belgesi aldı. Sınav salonuna geldiklerinde saat 10.02'yi gösterdiği için Yaman sınava giremedi. Sınava annesi ile gelen bir genç kız, kulaklarındaki piercingler nedeniyle bir süre bekletildi. Genç kız kulaklarındaki piercing'leri bir türlü çıkaramayınca salona alınmadı. Sınava giremeyen genç kız gözyaşlarını tutamayarak okuldan ayrıldı.KULAKLARINDAKİ PİERCİNG'LERİ ÇIKARAMAYINCA SINAVA ALINMADI
Kaynak: DHA
Avcılar, Genç, Güncel

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